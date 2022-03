Vide-Grenier Plounéventer Plounéventer Catégories d’évènement: Finistère

Plounéventer

Vide-Grenier Plounéventer, 6 mars 2022, Plounéventer. Vide-Grenier Salle Sklerijenn Rue du Penquer Plounéventer

2022-03-06 – 2022-03-06 Salle Sklerijenn Rue du Penquer

Plounéventer Finistère Plounéventer Exposant : 5 € la table 1.80 m. Buvette, crêpes et gâteaux. Pass vaccinal obligatoire. +33 7 82 35 92 24 Exposant : 5 € la table 1.80 m. Buvette, crêpes et gâteaux. Pass vaccinal obligatoire. Salle Sklerijenn Rue du Penquer Plounéventer

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plounéventer Autres Lieu Plounéventer Adresse Salle Sklerijenn Rue du Penquer Ville Plounéventer lieuville Salle Sklerijenn Rue du Penquer Plounéventer Departement Finistère

Plounéventer Plounéventer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouneventer/

Vide-Grenier Plounéventer 2022-03-06 was last modified: by Vide-Grenier Plounéventer Plounéventer 6 mars 2022 finistère Plounéventer

Plounéventer Finistère