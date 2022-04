Vide-grenier Plonévez-Porzay, 1 mai 2022, Plonévez-Porzay. Vide-grenier Plonévez-Porzay

2022-05-01 – 2022-05-01

Plonévez-Porzay Finistère Plonévez-Porzay Crêpes et boissons sur place. 4 € le mètre linéaire – 1 € l’entrée (gratuit pour les enfants) +33 6 50 97 31 93 Crêpes et boissons sur place. 4 € le mètre linéaire – 1 € l’entrée (gratuit pour les enfants) Plonévez-Porzay

dernière mise à jour : 2022-04-05 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plonévez-Porzay Autres Lieu Plonévez-Porzay Adresse Ville Plonévez-Porzay lieuville Plonévez-Porzay Departement Finistère

Plonévez-Porzay Plonévez-Porzay Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plonevez-porzay/

Vide-grenier Plonévez-Porzay 2022-05-01 was last modified: by Vide-grenier Plonévez-Porzay Plonévez-Porzay 1 mai 2022 finistère Plonévez-Porzay

Plonévez-Porzay Finistère