Plérin Plérin Côtes-d'Armor, Plérin Vide-Grenier Plérin Plérin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plérin

Vide-Grenier Plérin, 26 septembre 2021, Plérin. Vide-Grenier 2021-09-26 – 2021-09-26 Chapelle des Rosaires Boulevard du Roy d’Ys

Plérin Côtes d’Armor Plérin Vide-grenier sur le parvis de la chapelle. 1ère édition. +33 2 96 58 01 76 Vide-grenier sur le parvis de la chapelle. 1ère édition. dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plérin Autres Lieu Plérin Adresse Chapelle des Rosaires Boulevard du Roy d'Ys Ville Plérin lieuville 48.56218#-2.75698