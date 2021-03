Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Vide grenier Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Vide grenier, 1 mai 2021-1 mai 2021, Pléneuf-Val-André. Vide grenier 2021-05-01 – 2021-05-01

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Entrée gratuite, restauration rapide sur place, sous condition des restrictions gouvernementales. +33 6 71 94 97 07 Entrée gratuite, restauration rapide sur place, sous condition des restrictions gouvernementales.

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Ville Pléneuf-Val-André