L’association des parents d’élèves de l’enseignement libre organise un vide-grenier avec jeu gonflable le dimanche 22 mai de 6 h à 18 h Place Saint Macé. Buvette et restauration sur place. Jeu gonflable : 2 € les 10 mns. Table à réserver : 3 € le mètre linéaire. Réservation : 06 68 18 40 14 VIDE GRENIER PLACE ST MACE Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais

