Vide grenier Place du village Aiglepierre Aiglepierre Catégories d’Évènement: Aiglepierre

Jura

Vide grenier Place du village, 8 octobre 2023, Aiglepierre Aiglepierre. Vide grenier Place des Tilleuls Place du village Aiglepierre Jura Place du village Place des Tilleuls

2023-10-08 – 2023-10-08

Place du village Place des Tilleuls

Aiglepierre

Jura Aiglepierre Restauration / Buvette, WC, Extérieur, Parking Organisé par le Comité des Fêtes Aiglepierre Accueil exposants à partir de 6h. 2 €/m.

Pas de véhicule près des stands d’exposition.

Sans réservation.

Placement le jour même au moment de l’arrivée.

1 café offert par inscrit. Place du village Place des Tilleuls Aiglepierre

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Aiglepierre, Jura Autres Lieu Aiglepierre Adresse Aiglepierre Jura Place du village Place des Tilleuls Ville Aiglepierre Aiglepierre Departement Jura Lieu Ville Place du village Place des Tilleuls Aiglepierre

Aiglepierre Aiglepierre Aiglepierre Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aiglepierre aiglepierre/

Vide grenier Place du village 2023-10-08 was last modified: by Vide grenier Place du village Aiglepierre 8 octobre 2023 Aiglepierre Jura Place des Tilleuls Place du village Aiglepierre Jura Place du village Aiglepierre

Aiglepierre Aiglepierre Jura