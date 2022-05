Vide grenier Place du Marché Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Place du Marché, le dimanche 8 mai à 09:00 Exposant 10€ les 3M / inscription dès les 25 avril de 14h à 18h les lundis de 17h à 19h au 34 bis Aristide Briand

La Confédération syndicale des familles organise un vide grenier, l’occasion de faire du tri dans ses placards pour les uns et de chiner des bonnes affaires pour d’autres! Place du Marché Place François Mitterrand 33150 Cenon Lormont Gironde

