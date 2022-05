Vide grenier Place des Micocouliers Arles Catégories d’évènement: Arles

L’association **_Les Joyeux Lurons_** organise un vide grenier le **lundi 6 juin 2022**. Toute la journée, venez chiner votre bonheur sur la place des micocouliers de Raphèle-les-Arles. Plus d’informations au 06 67 93 84 87 ou 06 62 12 42 65 L’association Les Joyeux Lurons organise un vide grenier le lundi 6 juin 2022. Place des Micocouliers Place des Micocouliers 13280 Raphèle-les-Arles Arles Fontenelle Bouches-du-Rhône

