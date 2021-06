Paris Mairie du 14e arrondissement Paris Vide-grenier petite enfance Mairie du 14e arrondissement Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 9h à 18h

gratuit

Venez chiner de bonnes affaires pour les plus petit·e·s ! Vide-grenier spécial petite enfance, organisé par l’association Yachad. Rendez-vous square Ferdinand Brunot et, nouveauté cette année, square Aspirant Dunand. Événements -> Brocante / Marché Mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand Brunot Paris 75014

4 : Mouton-Duvernet (263m) 4, 6 : Denfert – Rochereau (374m)

Contact :Association Yachad https://yachad-asso.fr/ Événements -> Brocante / Marché Plein air;En famille;Enfants

2021-07-04T09:00:00+02:00_2021-07-04T18:00:00+02:00

