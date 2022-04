Vide grenier – pétanque – buvette Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Vide grenier dans une ambiance festive, animation pétanque, barbecue et buvette, recette au profit des jeunes filles du pensionnat pour financer leurs études d’infirmières, d’ingénieurs et de comptabilité ainsi que l’achat de matériel scolaire. argentiere.mairie@chamonix.fr +33 4 50 54 03 06 Chamonix-Mont-Blanc

