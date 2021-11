Pauillac Pauillac Gironde, Pauillac Vide grenier Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Pauillac

Vide grenier Pauillac, 21 novembre 2021, Pauillac. Vide grenier Pauillac

2021-11-21 – 2021-11-21

Pauillac Gironde Pauillac L’association “Un jour ailleurs” organise son vide grenier sur les quais de Pauillac.

2 euros le mètre.

Buvette et restauration sur place.

Réservé aux particuliers. L’association “Un jour ailleurs” organise son vide grenier sur les quais de Pauillac.

2 euros le mètre.

Buvette et restauration sur place.

Réservé aux particuliers. +33 6 03 20 78 78 L’association “Un jour ailleurs” organise son vide grenier sur les quais de Pauillac.

2 euros le mètre.

Buvette et restauration sur place.

Réservé aux particuliers. vide grenier

Pauillac

dernière mise à jour : 2021-11-02 par OT Médoc-Vignoble

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pauillac Autres Lieu Pauillac Adresse Ville Pauillac lieuville Pauillac