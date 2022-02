Vide grenier Parking Super U La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Vide grenier Parking Super U, 10 avril 2022, La turballe. Vide grenier

Parking Super U, le dimanche 10 avril à 09:00

Vide grenier organisé pour financer les sorties scolaires des enfants de l’école Jules Verne. Jouets, livres, vêtements, articles de puéricultures, bibelots etc. 130 exposants maximum. Restauration sur place. Info et réservation : 06 83 57 96 98 ou apejvlaturballe@gmail.com Vide grenier organisé pour financer les sorties scolaires des enfants de l’école Jules Verne. Jouets, livres, vêtements, articles de puéricultures, bibelots etc. 130 exposants maximum. Restaura… Parking Super U Rue de la Marjolaine 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T09:00:00 2022-04-10T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu Parking Super U Adresse Rue de la Marjolaine 44420 La turballe Ville La turballe lieuville Parking Super U La turballe Departement Loire-Atlantique

Parking Super U La turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-turballe/

Vide grenier Parking Super U 2022-04-10 was last modified: by Vide grenier Parking Super U Parking Super U 10 avril 2022 La Turballe Parking Super U La turballe

La turballe Loire-Atlantique