Vide grenier – Parc Duroch

Parc Duroch, le dimanche 15 mai à 08:30



Le vide-grenier du parc Duroch est un rendez-vous de printemps. ————————————————————— Organisé par les Scouts et Guides de France de Colomiers, attendu par de nombreux amateurs, il se déroule chaque année au pied des cèdres centenaires du parc de la ville. Ce vide-grenier permet chaque année aux Scouts et Guides de France d’aider à financer leurs camps d’été. Ces camps sont l’aboutissement d’une année durant laquelle les enfants ont appris à agir dans le respect d’autrui et de la nature, à être autonomes et responsables. Le tout en s’amusant. **En pratique :** Emplacement : 4m x 2m = 11€. Renseignements au 07.83.29.76.16 ou par Email : [vide-grenier@scouts-colomiers.org](mailto:vide-grenier@scouts-colomiers.org) ![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/0/7/csm_scouts-logo-colomiers_e5efcafda9.jpg) Horaires ——– 8h30-17h30 **Détails sur le lieu**: Parc Duroch Le vide-grenier du parc Duroch est un rendez-vous de printemps. ————————————————————— Organisé par les Scouts et Guides de France de Colomiers, attendu par d Parc Duroch Rue Gilet, 31770 Colomiers Colomiers Haute-Garonne

