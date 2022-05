Vide-grenier Parc du château des Iris Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Vide-grenier Parc du château des Iris, 1 mai 2022, Lormont. Vide-grenier

Parc du château des Iris, le dimanche 1 mai à 08:00

Ouverture aux exposants dès 6h. Tarifs : 5€ le mètre – 4€ le mètre supplémentaire ou 10 euros les 3 mètres. Bourse aux vélos par les Ambassadeurs du vélo. Buvette, petite restauration sur place + tombol

Pour les exposants : 5€ le mètre – 4€ le mètre supplémentaire ou 10 euros les 3 mètres. Visiteurs : entrée libre

Organisé par Lormont Full contact, dans le cadre de la journée nature et sans voiture Parc du château des Iris Chemin des Iris 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T08:00:00 2022-05-01T17:00:00

