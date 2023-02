Vide grenier par le jumelage Rosko Praz Salle polyvalente Roscoff Catégories d’Évènement: Finistère

Vide grenier par le jumelage Rosko Praz Salle polyvalente, 26 mars 2023, Roscoff . Vide grenier par le jumelage Rosko Praz Lagadennou Salle polyvalente Roscoff Finistere Salle polyvalente Lagadennou

2023-03-26 09:00:00 – 2023-03-26 17:30:00

Salle polyvalente Lagadennou

Finistere Vide Grenier à la salle polyvalente de Roscoff –

Petite restauration sur place. Organisée par le comité de jumelage de Rosko – Praz sur Arly.

Fiche d’inscription à demander par mail ou par téléphone. mjroskopraz@gmail.com +33 7 69 05 28 14 Salle polyvalente Lagadennou Roscoff

