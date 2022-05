Vide grenier Paluel Paluel Catégories d’évènement: Paluel

Seine-Maritime

Vide grenier Paluel, 12 juin 2022, Paluel. Vide grenier Paluel

2022-06-12 – 2022-06-12

Paluel Seine-Maritime Paluel Vide grenier sur le stade de football.

Restauration sur place.

Exposants : 2€/m

Visiteurs : 1€ Vide grenier sur le stade de football.

Restauration sur place.

Exposants : 2€/m

Visiteurs : 1€ +33 7 80 51 29 11 Vide grenier sur le stade de football.

Restauration sur place.

Exposants : 2€/m

Visiteurs : 1€ Paluel

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Paluel, Seine-Maritime Autres Lieu Paluel Adresse Ville Paluel lieuville Paluel Departement Seine-Maritime

Paluel Paluel Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paluel/

Vide grenier Paluel 2022-06-12 was last modified: by Vide grenier Paluel Paluel 12 juin 2022 Paluel seine-maritime

Paluel Seine-Maritime