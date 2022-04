VIDE-GRENIER Paimbœuf Paimbœuf Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

VIDE-GRENIER Paimbœuf, 24 avril 2022, Paimbœuf. VIDE-GRENIER terrain de pétanque Quai Eole Paimbœuf

2022-04-24 08:00:00 – 2022-04-24 18:00:00 terrain de pétanque Quai Eole

Paimbœuf Loire-Atlantique L'association "Ensemble pour Marolambo", organise un vide-grenier

le dimanche 24 avril 2022 de 8h00 à 18h00 sur le terrain de pétanque, quai Eole à Paimboeuf. Renseignements et réservations au 06 08 87 65 91 – epmarolambo@hotmail.com Envie de chiner ou de vous balader…

Une quarantaine d’exposants vous attendent ce dimanche 24 avril sur le terrain de pétanque de Paimbœuf pour l’association Ensemble pour Marolambo. Les décorations des enfants de l’accueil de loisirs de Corsept orneront le stand de l’association. Jouet, livres, vêtements et objets de décorations seront vendus à tous petits prix. Merci aux généreux donateurs, aux équipes des centres de loisirs de Corsept et Paimboeuf et à l’Ecole Camille COROT de Corsept. Géraldine et son foodtruck “La roulotte” seront présents sur le temps du midi. Vous trouverez ci-joint sa carte, n’hésitez pas à lui passer commande au 06 15 39 57 64 si vous le souhaitez. Tous les bénéfices de cette journée serviront à améliorer les conditions matérielles et sanitaires de l’école publique de Marolambo. Au plaisir de vous voir dimanche ! En faisant un peu, nous pouvons rendre les enfants de Marolambo heureux, n’hésitez pas à nous suivre sur notre groupe facebook. epmarolambo@hotmail.com +33 6 08 87 65 91 https://www.facebook.com/groups/432870521379787 L’association “Ensemble pour Marolambo”, organise un vide-grenier

Une quarantaine d'exposants vous attendent ce dimanche 24 avril sur le terrain de pétanque de Paimbœuf pour l'association Ensemble pour Marolambo. Les décorations des enfants de l'accueil de loisirs de Corsept orneront le stand de l'association. Jouet, livres, vêtements et objets de décorations seront vendus à tous petits prix. Merci aux généreux donateurs, aux équipes des centres de loisirs de Corsept et Paimboeuf et à l'Ecole Camille COROT de Corsept. Géraldine et son foodtruck "La roulotte" seront présents sur le temps du midi. Vous trouverez ci-joint sa carte, n'hésitez pas à lui passer commande au 06 15 39 57 64 si vous le souhaitez. Tous les bénéfices de cette journée serviront à améliorer les conditions matérielles et sanitaires de l'école publique de Marolambo. Au plaisir de vous voir dimanche ! En faisant un peu, nous pouvons rendre les enfants de Marolambo heureux, n'hésitez pas à nous suivre sur notre groupe facebook.

