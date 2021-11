Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Vide grenier nocturne Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Vide grenier nocturne Tarbes, 3 décembre 2021, Tarbes. Vide grenier nocturne TARBES Place Marcadieu Tarbes

2021-12-03 – 2021-12-03 TARBES Place Marcadieu

Tarbes Hautes-Pyrénées EUR Un rendez-vous nocturne au profit de l’AFM Téléthon…

Inscriptions jusqu’au 1er décembre par mail : a.bernissant@mairie-tarbes.fr

Accueil des participants à partir de 16h. Respect des règles sanitaires en vigueur a.bernissant@mairie-tarbes.fr TARBES Place Marcadieu Tarbes

dernière mise à jour : 2021-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES Place Marcadieu Ville Tarbes lieuville TARBES Place Marcadieu Tarbes