Salernes Salernes Salernes, Var Vide grenier nocturne Salernes Salernes Catégories d’évènement: Salernes

Var

Vide grenier nocturne Salernes, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Salernes. Vide grenier nocturne 2021-07-06 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-06 22:00:00 22:00:00

Salernes Var Salernes Vide grenier nocturne sur la grande place du village, le cours Théodore Bouge et dans les rues du village. mairie@ville-salernes.fr +33 4 94 60 40 00 http://www.ville-salernes.fr/ Vide grenier nocturne sur la grande place du village, le cours Théodore Bouge et dans les rues du village.

Détails Catégories d’évènement: Salernes, Var Étiquettes évènement : Autres Lieu Salernes Adresse Ville Salernes lieuville 43.56351#6.23349