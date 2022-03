VIDE-GRENIER NOCTURNE Hermelange Hermelange Catégories d’évènement: Hermelange

Moselle

VIDE-GRENIER NOCTURNE Hermelange, 4 juin 2022, Hermelange. VIDE-GRENIER NOCTURNE place de la Mairie et Lotissement Hermelange

2022-06-04 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-04 22:00:00 22:00:00 place de la Mairie et Lotissement

Hermelange Moselle Hermelange Un vide-grenier en journée ? Banal ! Rendez-vous au vide-grenier nocturne d’Hermelange, samedi 4 juin de 1èh00 à 22h00. Renseignements exposants par mail: foyer.rural.hermelange@gmail.com ou par téléphone: 06 76 11 84 40. foyer.rural.hermelange@gmail.com +33 6 76 11 84 40 place de la Mairie et Lotissement Hermelange

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Hermelange, Moselle Autres Lieu Hermelange Adresse place de la Mairie et Lotissement Ville Hermelange lieuville place de la Mairie et Lotissement Hermelange Departement Moselle

Hermelange Hermelange Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hermelange/

VIDE-GRENIER NOCTURNE Hermelange 2022-06-04 was last modified: by VIDE-GRENIER NOCTURNE Hermelange Hermelange 4 juin 2022 Hermelange Moselle

Hermelange Moselle