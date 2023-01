Vide-grenier Nanchez Nanchez Catégories d’Évènement: Jura

2023-07-30 06:00:00 – 2023-07-30 19:00:00

Jura Vide-Grenier organisé par Envergures, dimanche 30 juillet. Plus d’informations prochainement. Renseignements et inscriptions : envergures39@gmail.com / 06 23 76 08 97 envergures39@gmail.com rue du haut et du bas Les Piards Nanchez

