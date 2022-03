VIDE GRENIER Nanchez Nanchez Catégories d’évènement: Jura

NANCHEZ

VIDE GRENIER Nanchez, 24 juillet 2022, Nanchez. VIDE GRENIER rue du haut et du bas Les Piards Nanchez

2022-07-24 06:00:00 – 2022-07-24 19:00:00 rue du haut et du bas Les Piards

Nanchez Jura Vide-Grenier organisé par Envergures

Dimanche 24 juillet de 6h à 19h

Maintenu en cas de pluie

Snack, repas : 12 euros

Renseignements et inscriptions : envergures39@gmail.com / 06 23 76 08 97

(2 euros le mètre linéaire) envergures39@gmail.com Vide-Grenier organisé par Envergures

Dimanche 24 juillet de 6h à 19h

Maintenu en cas de pluie

Snack, repas : 12 euros

Renseignements et inscriptions : envergures39@gmail.com / 06 23 76 08 97

(2 euros le mètre linéaire) ©envergures

rue du haut et du bas Les Piards Nanchez

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, NANCHEZ Autres Lieu Nanchez Adresse rue du haut et du bas Les Piards Ville Nanchez lieuville rue du haut et du bas Les Piards Nanchez Departement Jura

Nanchez Nanchez Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nanchez/

VIDE GRENIER Nanchez 2022-07-24 was last modified: by VIDE GRENIER Nanchez Nanchez 24 juillet 2022 Jura Nanchez

Nanchez Jura