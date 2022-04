Vide grenier musical Lalinde Lalinde Catégories d’évènement: Dordogne

Lalinde Dordogne Lalinde Vous aimez la musique ? Venez chiner des instruments de musique, des vinyles, des CD au vide-grenier musical de 9h à 19h au square Lignac. Scène ouverte à disposition tout au long de la journée pour les musiciens amateurs dans l'esprit de la Fête de la Musique! Si vous souhaitez participer en tant qu'exposant, les emplacements sont gratuits. Inscription par e mail.

