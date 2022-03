VIDE GRENIER Moulès-et-Baucels Moulès-et-Baucels Catégories d’évènement: Hérault

Moulès-et-Baucels

VIDE GRENIER Moulès-et-Baucels, 15 mai 2022

2022-05-15 07:30:00 – 2022-05-15 13:30:00

Moulès-et-Baucels Hérault

L'association Corps en Accord organise un vide grenier le 15 mai prochain. Buvette et animation dansante par les élèves de l'association au programme !

