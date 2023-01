Vide grenier Morlaix Morlaix Catégories d’Évènement: Finistère

Morlaix

Vide grenier Morlaix, 26 mars 2023, Morlaix . Vide grenier Ploujean Salle Socio-culturelle Morlaix Finistère Salle Socio-culturelle Ploujean

2023-03-26 09:00:00 – 2023-03-26 18:00:00

Salle Socio-culturelle Ploujean

Morlaix

Finistère Vide grenier organisé par l’APE de l’école Corentin Caër

Buvette – crêpes – gâteaux en vente sur place Réservation des tables au 06 49 08 37 28 – Tarif : 4 € la table d’1m20 +33 6 49 08 37 28 Salle Socio-culturelle Ploujean Morlaix

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse Morlaix Finistère Salle Socio-culturelle Ploujean Ville Morlaix lieuville Salle Socio-culturelle Ploujean Morlaix Departement Finistère

Morlaix Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaix/

Vide grenier Morlaix 2023-03-26 was last modified: by Vide grenier Morlaix Morlaix 26 mars 2023 finistère morlaix Ploujean Salle Socio-culturelle Morlaix Finistère

Morlaix Finistère