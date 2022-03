Vide grenier Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Vide grenier Morlaix, 3 avril 2022, Morlaix. Vide grenier Morlaix

2022-04-03 – 2022-04-03

Morlaix Finistère Morlaix Vide grenier organisé par l’Association des Parents d’Elèves de l’école Corentin Caër à Morlaix.

Venez nombreux !!!

Tarif exposant : 4 € la table de 1,20 m ape.corentincaer@gmail.com +33 6 49 08 37 28 https://www.facebook.com/APE-%C3%A9cole-Corentin-Ca%C3%ABr-106369564582060 Vide grenier organisé par l’Association des Parents d’Elèves de l’école Corentin Caër à Morlaix.

Venez nombreux !!!

Tarif exposant : 4 € la table de 1,20 m Morlaix

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse Ville Morlaix lieuville Morlaix Departement Finistère

Morlaix Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaix/

Vide grenier Morlaix 2022-04-03 was last modified: by Vide grenier Morlaix Morlaix 3 avril 2022 finistère morlaix

Morlaix Finistère