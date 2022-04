Vide-grenier Morlaàs Morlaàs Catégories d’évènement: 64160

Morlaàs

Vide-grenier Morlaàs, 1 mai 2022, Morlaàs. Vide-grenier Salle polyvalente Place de la Hourquie Morlaàs

2022-05-01 – 2022-05-01 Salle polyvalente Place de la Hourquie

Morlaàs 64160 Morlaàs Toutes les ventes se font au profit de l’association Vivre Alzheimer au Bosquet Toutes les ventes se font au profit de l’association Vivre Alzheimer au Bosquet +33 6 63 33 11 26 Toutes les ventes se font au profit de l’association Vivre Alzheimer au Bosquet jackmac34 pixabay

Salle polyvalente Place de la Hourquie Morlaàs

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: 64160, Morlaàs Autres Lieu Morlaàs Adresse Salle polyvalente Place de la Hourquie Ville Morlaàs lieuville Salle polyvalente Place de la Hourquie Morlaàs Departement 64160

Morlaàs Morlaàs 64160 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaas/

Vide-grenier Morlaàs 2022-05-01 was last modified: by Vide-grenier Morlaàs Morlaàs 1 mai 2022 64160 Morlaàs

Morlaàs 64160