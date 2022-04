Vide grenier Montigny-les-Monts Montigny-les-Monts Catégories d’évènement: Aube

Montigny-les-Monts

Vide grenier Montigny-les-Monts, 7 août 2022, Montigny-les-Monts. Vide grenier Montigny-les-Monts

2022-08-07 06:00:00 – 2022-08-07 20:00:00

Montigny-les-Monts Aube Montigny-les-Monts Dimanche 7 août : MONTIGNY LES MONTS – Vide grenier, de 6h à 20h. 2 € le ml. Organisé par le comité des fêtes. Contact : +33 (0)6 71 47 51 12 – david.delande.ddt@gmail.com david.delande.ddt@gmail.com +33 6 71 47 51 12 Dimanche 7 août : MONTIGNY LES MONTS – Vide grenier, de 6h à 20h. 2 € le ml. Organisé par le comité des fêtes. Contact : +33 (0)6 71 47 51 12 – david.delande.ddt@gmail.com Montigny-les-Monts

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Montigny-les-Monts Autres Lieu Montigny-les-Monts Adresse Ville Montigny-les-Monts lieuville Montigny-les-Monts Departement Aube

Montigny-les-Monts Montigny-les-Monts Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-les-monts/

Vide grenier Montigny-les-Monts 2022-08-07 was last modified: by Vide grenier Montigny-les-Monts Montigny-les-Monts 7 août 2022 Aube Montigny-les-Monts

Montigny-les-Monts Aube