Vide-grenier Montfort-en-Chalosse, 15 octobre 2021, Montfort-en-Chalosse. Vide-grenier 2021-10-15 10:00:00 – 2021-10-15 17:00:00 EHPAD des Cents marches 30 avenue Jean Jaurès

Montfort-en-Chalosse Landes EUR Organisé par l'Amicale des résidents. Pour 3 article achetés, 1 beignet de Christine Baubion offert . Pass sanitaire et port du masque obligatoire. +33 5 58 56 49 00 David Bgn – Fotolia dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Montfort-en-Chalosse Autres Lieu Montfort-en-Chalosse Adresse EHPAD des Cents marches 30 avenue Jean Jaurès Ville Montfort-en-Chalosse lieuville 43.71013#-0.8406