Vide grenier Monpazier Monpazier Catégories d’évènement: Dordogne

Monpazier

Vide grenier Monpazier, 4 septembre 2022, Monpazier. Vide grenier Monpazier

2022-09-04 – 2022-09-04

Monpazier Dordogne Monpazier De nombreux exposants seront présents et déballeront leurs marchandises. Venez découvrir des objets et bibelots variés, des meubles, aux ustensiles en cuivre, en passant par les jouets, outils anciens, tissus, vaisselles, livres… De nombreux exposants seront présents et déballeront leurs marchandises. Venez découvrir des objets et bibelots variés, des meubles, aux ustensiles en cuivre, en passant par les jouets, outils anciens, tissus, vaisselles, livres… +33 7 49 95 64 87 De nombreux exposants seront présents et déballeront leurs marchandises. Venez découvrir des objets et bibelots variés, des meubles, aux ustensiles en cuivre, en passant par les jouets, outils anciens, tissus, vaisselles, livres… Pixabay

Monpazier

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Monpazier Autres Lieu Monpazier Adresse Ville Monpazier lieuville Monpazier Departement Dordogne

Monpazier Monpazier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monpazier/

Vide grenier Monpazier 2022-09-04 was last modified: by Vide grenier Monpazier Monpazier 4 septembre 2022 Dordogne Monpazier

Monpazier Dordogne