Vide grenier Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

Vide grenier Monistrol-sur-Loire, 15 mai 2022, Monistrol-sur-Loire.

2022-05-15

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire L’association Les Amis de Pont de Lignon organise leur 17eme Vide-Grenier, le dimanche 15 Mai 2022, à Pont de Lignon https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire