Vide grenier Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès

2022-05-08 08:00:00 – 2022-05-08 17:00:00

Mollégès Bouches-du-Rhône Mollégès Vide grenier organisé par l’association de la crèche Les Pommes Reinettes.

Vide grenier organisé par l'association de la crèche Les Pommes Reinettes.

Un point de restauration rapide sera sur place avec une buvette.

secretaire.pommes.reinettes@gmail.com +33 6 75 99 08 03

Un point de restauration rapide sera sur place avec une buvette. Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès

