Vide grenier Mios, 6 août 2022, Mios.

Vide grenier

Halle François Cazis Mios Gironde OT Coeur Bassin

2022-08-06 08:00:00 – 2022-08-06 17:30:00

Mios

Gironde

Mios

EUR Le Fan Club du Handball organise son vide-greniers dans le centre bourg, autour de la Halle François Cazis.

Venez vous balader entre les différents stands et découvrir les trésors qu’ils vous réservent !

Infos et réservations

06.61.52.52.87

ou secretariat.toros@gmail.com

Tarifs des emplacements :

14€ les 6 mètres linéaires

7€ les 3 mètres supplémentaires

Buvette et restauration sur place – Petit déjeuner aux tripes à partir de 8h

+33 6 61 52 52 87

@fan club du handball

Mios

dernière mise à jour : 2022-07-26 par OT Coeur Bassin