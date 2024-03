Vide grenier Merdrignac, dimanche 21 juillet 2024.

Vide grenier Merdrignac Côtes-d’Armor

Vous souhaitez chiner, flâner ou vendre alors retenez votre date pour le vide greniers du Val de Landrouet à Merdrignac.

Dans un parc de 15ha, autour des étangs, plus de 180 exposants vous proposent de passer une superbe journée en famille avec petite restauration, animation et bar sur place. Au total, plus de 1000m à parcourir pour acheter tout ce que vous voulez ! Entrée gratuite. Réservation obligatoire pour les exposants. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 09:00:00

fin : 2024-07-21 18:00:00

Val de Landrouët

Merdrignac 22230 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Vide grenier Merdrignac a été mis à jour le 2024-03-25 par Office de tourisme Bretagne Centre