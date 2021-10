Sourdeval Sourdeval Manche, Sourdeval Vide-grenier mensuel Sourdeval Sourdeval Catégories d’évènement: Manche

Sourdeval

Vide-grenier mensuel Sourdeval, 24 octobre 2021, Sourdeval. Vide-grenier mensuel 2021-10-24 – 2021-10-24 Le Moulin Foulon A la belle époque

Sourdeval Manche Sourdeval Vide-grenier mensuel à "la belle époque". Déballages ouverts à tous, exposition de collectionneurs et artistes régionaux, visite de la collection privée (découverte d'un village reconstitué sur les années 50 à 70 avec mise en scène de plus de 300 mannequins), attractions pour enfants, rôtisserie sur place ou à emporter, stand sucré, buvette. Pass sanitaire obligatoire. +33 2 33 49 51 15 dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Sourdeval Autres Lieu Sourdeval Adresse Le Moulin Foulon A la belle époque Ville Sourdeval lieuville 48.71626#-0.91037