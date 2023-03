Vide-grenier mensuel Le Moulin Foulon Sourdeval Catégories d’Évènement: Manche

Sourdeval

Vide-grenier mensuel Le Moulin Foulon, 12 mars 2023, Sourdeval

2023-03-12 – 2023-03-12

Le Moulin Foulon A la belle époque

Sourdeval

Vide-grenier mensuel à « la belle époque ». En salle. Déballages ouverts à tous, exposition de collectionneurs et artistes régionaux, visite de la collection privée (découverte d'un village reconstitué sur les années 50 à 70 avec mise en scène de plus de 300 mannequins), attractions pour enfants, rôtisserie sur place ou à emporter, stand sucré, buvette.

