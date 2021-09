Meilhaud Meilhaud Meilhaud, Puy-de-Dôme Vide grenier Meilhaud Meilhaud Catégories d’évènement: Meilhaud

Vide grenier 2021-10-03 07:00:00 07:00:00 – 2021-10-03 18:00:00 18:00:00

Meilhaud Puy-de-Dôme Meilhaud Dans le cadre de la fête patronale de la Saint Remi, la mairie de Meilhaud organise un vide grenier, emplacements gratuits, sans inscription avec animations musicales et restauration rapide. https://mairie-meilhaud.jimdo.com/ dernière mise à jour : 2021-09-23 par Pays d’Issoire Tourisme

Lieu Meilhaud Adresse Ville Meilhaud lieuville 45.54574#3.16254