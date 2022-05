VIDE-GRENIER Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

VIDE-GRENIER Mayenne, 22 mai 2022, Mayenne. VIDE-GRENIER Ecole Pierre et Marie Curie 53 Rue Lamartine Mayenne

2022-05-22 – 2022-05-22 Ecole Pierre et Marie Curie 53 Rue Lamartine

Mayenne Mayenne Mayenne EUR 2 2 Dans la cour de l’école. De nombreux emplacements sous le préau. L’APE Jules Ferry Mayenne organise un vide grenier dans la cour de l’école. Jouets, livres, puériculture, autres…venez faire des affaires. Jeux et lots à gagner ! Restauration et buvette sur place. Vide ta chambre! asc.pmcurie@gmail.com +33 6 04 07 31 95 Dans la cour de l’école. De nombreux emplacements sous le préau. L’APE Jules Ferry Mayenne organise un vide grenier dans la cour de l’école. Jouets, livres, puériculture, autres…venez faire des affaires. Jeux et lots à gagner ! Restauration et buvette sur place. Ecole Pierre et Marie Curie 53 Rue Lamartine Mayenne

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégorie d’évènement: Mayenne Autres Lieu Mayenne Adresse Ecole Pierre et Marie Curie 53 Rue Lamartine Ville Mayenne lieuville Ecole Pierre et Marie Curie 53 Rue Lamartine Mayenne Departement Mayenne

Mayenne Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mayenne/

VIDE-GRENIER Mayenne 2022-05-22 was last modified: by VIDE-GRENIER Mayenne Mayenne 22 mai 2022 mayenne

Mayenne Mayenne