Vide grenier Mauléon Mauléon Catégories d’évènement: Deux-Svres

Mauléon

Vide grenier Mauléon, 30 octobre 2022, Mauléon. Vide grenier

11 Rue du Frère Jacquet Salle Sainte Anne Mauléon Deux-Svres Salle Sainte Anne 11 Rue du Frère Jacquet

2022-10-30 08:00:00 – 2022-10-30 18:00:00

Salle Sainte Anne 11 Rue du Frère Jacquet

Mauléon

Deux-Svres Mauléon EUR 4 La Trinitaire tennis de table de Mauléon, vous convie à un vide grenier.

Pour les exposants, place en intérieur à 4 € le mètre linéaire, et en extérieur à 3 € le mètre linéaire. Table non fournie.

Possibilité de restauration sur place. La Trinitaire tennis de table de Mauléon, vous convie à un vide grenier.

Pour les exposants, place en intérieur à 4 € le mètre linéaire, et en extérieur à 3 € le mètre linéaire. Table non fournie.

Possibilité de restauration sur place. +33 6 13 94 34 42 non-communiqué

Salle Sainte Anne 11 Rue du Frère Jacquet Mauléon

dernière mise à jour : 2022-10-08 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Svres, Mauléon Autres Lieu Mauléon Adresse Mauléon Deux-Svres Salle Sainte Anne 11 Rue du Frère Jacquet Ville Mauléon lieuville Salle Sainte Anne 11 Rue du Frère Jacquet Mauléon Departement Deux-Svres

Mauléon Mauléon Deux-Svres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauleon/

Vide grenier Mauléon 2022-10-30 was last modified: by Vide grenier Mauléon Mauléon 30 octobre 2022 11 Rue du Frère Jacquet Salle Sainte Anne Mauléon Deux-Svres Deux-Svres Mauléon

Mauléon Deux-Svres