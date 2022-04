Vide-grenier Maubourguet Maubourguet Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Maubourguet

Vide-grenier Maubourguet, 1 mai 2022, Maubourguet. Vide-grenier Place de la libération MAUBOURGUET Maubourguet

2022-05-01 07:00:00 – 2022-05-01 18:00:00 Place de la libération MAUBOURGUET

Maubourguet Hautes-Pyrénées Maubourguet 4€ le mètre linéaire sous la halle.

3€ le mètre linéaire à l’extérieur. +33 6 23 24 38 93 Place de la libération MAUBOURGUET Maubourguet

