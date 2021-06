Maubourguet Maubourguet Hautes-Pyrénées, Maubourguet Vide-grenier Maubourguet Maubourguet Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vide-grenier Maubourguet, 8 août 2021-8 août 2021, Maubourguet. Vide-grenier 2021-08-08 08:00:00 08:00:00 – 2021-08-08 17:00:00 17:00:00 MAUBOURGUET La halle

Maubourguet Hautes-Pyrénées Maubourguet Inscription par téléphone

Fin des inscriptions 31 juillet

installation pour exposant de 05h30 a 7h30

2€/m

ouvert aux client à 8h possibilité de restauration sur place

menu poulet basquaise avec accompagnement 8€ + tarte au pomme 10€ le menu sandwich merguez saucisse 3€50 gel obligatoire sur les stands et port du masque conseillé +33 6 22 19 89 05

