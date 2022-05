Vide grenier Marolles-sous-Lignières Marolles-sous-Lignières Catégories d’évènement: 10130

Marolles-sous-Lignières

Vide grenier Marolles-sous-Lignières, 11 septembre 2022, Marolles-sous-Lignières. Vide grenier Marolles-sous-Lignières

2022-09-11 07:00:00 – 2022-09-11 19:00:00

Marolles-sous-Lignières 10130 Marolles-sous-Lignières Dimanche 11 septembre : MAROLLES SOUS LIGNIERES – Vide grenier, de 7h à 19h. 2 € le ml. Organisé par le comité des fêtes. Contact : +33 (0)3 25 42 39 96 – +33 (0)6 82 28 00 85 Dimanche 11 septembre : MAROLLES SOUS LIGNIERES – Vide grenier, de 7h à 19h. 2 € le ml. Organisé par le comité des fêtes. Contact : +33 (0)3 25 42 39 96 – +33 (0)6 82 28 00 85 Marolles-sous-Lignières

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: 10130, Marolles-sous-Lignières Autres Lieu Marolles-sous-Lignières Adresse Ville Marolles-sous-Lignières lieuville Marolles-sous-Lignières Departement 10130

Marolles-sous-Lignières Marolles-sous-Lignières 10130 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marolles-sous-lignieres/

Vide grenier Marolles-sous-Lignières 2022-09-11 was last modified: by Vide grenier Marolles-sous-Lignières Marolles-sous-Lignières 11 septembre 2022 10130 Marolles-sous-Lignières

Marolles-sous-Lignières 10130