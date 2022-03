Vide grenier & Marché fermier au Caule-Sainte-Beuve Le Caule-Sainte-Beuve, 24 avril 2022, Le Caule-Sainte-Beuve.

Vide grenier & Marché fermier au Caule-Sainte-Beuve Salle des fêtes Route de l’Eglise Le Caule-Sainte-Beuve

2022-04-24 08:00:00 – 2022-04-24 Salle des fêtes Route de l’Eglise

Le Caule-Sainte-Beuve Seine-Maritime Le Caule-Sainte-Beuve

Dès 8h : Marché fermier et artisanal sous chapiteau et salle des fêtes – Entrée gratuite

Diverses animations en cours de journée : Défilé et exposition de tracteurs anciens, etc…

Restauration et buvette sur place

Infos : M. RATEL : 02 35 94 78 93 / 02 32 97 04 59

Proposé par l’Association Sportive et Culturelle

Dès 8h : Marché fermier et artisanal sous chapiteau et salle des fêtes – Entrée gratuite

Diverses animations en cours de journée : Défilé et exposition de tracteurs anciens, etc…

Restauration et buvette sur place

Infos : M. RATEL : 02 35 94 78 93…

+33 2 35 94 78 93

Dès 8h : Marché fermier et artisanal sous chapiteau et salle des fêtes – Entrée gratuite

Diverses animations en cours de journée : Défilé et exposition de tracteurs anciens, etc…

Restauration et buvette sur place

Infos : M. RATEL : 02 35 94 78 93 / 02 32 97 04 59

Proposé par l’Association Sportive et Culturelle

Salle des fêtes Route de l’Eglise Le Caule-Sainte-Beuve

dernière mise à jour : 2022-03-21 par