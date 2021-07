La Chapelle-en-Lafaye La Chapelle-en-Lafaye La Chapelle-en-Lafaye, Loire Vide-grenier – Marché des producteurs et des créateurs La Chapelle-en-Lafaye La Chapelle-en-Lafaye Catégories d’évènement: La Chapelle-en-Lafaye

Loire

Vide-grenier – Marché des producteurs et des créateurs 2021-07-17 07:30:00 07:30:00 – 2021-07-17

La Chapelle-en-Lafaye Loire La Chapelle-en-Lafaye Venez chiner sur le vide-grenier de La Chapelle en Lafaye et flâner sur le marché de producteurs et de créateurs, animé par des démonstrations de tour à bois.

Tombola du club de l’amitié avec de nombreux lots à gagner!

Buvette, tripes, petite restauration +33 7 81 46 16 05 dernière mise à jour : 2021-06-30 par

