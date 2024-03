Vide Grenier Marché de Producteurs et Créateurs à la Place des Tilleuls Lutilhous, dimanche 21 juillet 2024.

Vide Grenier Marché de Producteurs et Créateurs à la Place des Tilleuls Lutilhous Hautes-Pyrénées

Vide grenier et marché de producteurs et créateurs.

Arrivée des exposants à partir de 7h

2€ le mètre linéaire.

Restauration et buvette sur place.

Réservation au 06 84 17 28 68 ou 06 37 75 04 18

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 08:00:00

fin : 2024-07-21 18:00:00

à la Place des Tilleuls LUTILHOUS

Lutilhous 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Vide Grenier Marché de Producteurs et Créateurs Lutilhous a été mis à jour le 2024-03-05 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65