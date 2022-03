Vide grenier Marché saint-jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Les clubs de L’Union Saint Jean Football Club et du NET’S Basket organisent leur traditionnel vide greniers (Chemin de Belbèze à ST JEAN). Près de 300 emplacements disponibles. Les inscriptions auront lieu les samedis 19 Mars, 9 Avril et 07 Mai de 9h à 13h au club house de ST JEAN, Impasse Roger Pujol. Aucune inscription ne sera acceptée avant ces dates ou par un autre moyen. [Dossier d’inscription](https://www.mairie-saintjean.fr/wp-content/uploads/2022/03/Dossier-participant-VIDE-GRENIER-ST-JEAN-du-22-05-22.pdf) Saint-Jean Marché Place François Mitterrand 31240 saint-jean saint-jean

