Vide grenier Maraye-en-Othe Maraye-en-Othe Catégories d’évènement: Aube

Maraye-en-Othe

Vide grenier Maraye-en-Othe, 1 mai 2022, Maraye-en-Othe. Vide grenier Maraye-en-Othe

2022-05-01 – 2022-05-01

Maraye-en-Othe Aube Dimanche 1er mai : MARAYE EN OTHE – Vide grenier de 6h à 18h. 1 € le ml. Organisé par la commune. Réservation : +33 (0)6 79 13 83 48 – fetesenothe@laposte.net fetesenothe@laposte.net +33 6 79 13 83 48 Dimanche 1er mai : MARAYE EN OTHE – Vide grenier de 6h à 18h. 1 € le ml. Organisé par la commune. Réservation : +33 (0)6 79 13 83 48 – fetesenothe@laposte.net Maraye-en-Othe

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Maraye-en-Othe Autres Lieu Maraye-en-Othe Adresse Ville Maraye-en-Othe lieuville Maraye-en-Othe Departement Aube

Maraye-en-Othe Maraye-en-Othe Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maraye-en-othe/

Vide grenier Maraye-en-Othe 2022-05-01 was last modified: by Vide grenier Maraye-en-Othe Maraye-en-Othe 1 mai 2022 Aube Maraye-en-Othe

Maraye-en-Othe Aube