Loulans-Verchamp Haute-Saône Loulans-Verchamp Vide grenier à Loulans le dimanche 1er mai de 7h à 18h. Buvette, petite restauration et animations pour enfants.

Inscriptions avant le 28/04 à comite.des.fetes.loulans@gmail.com

