VIDE GRENIER « LES PUCES NORTAISES » Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nort-sur-Erdre

VIDE GRENIER « LES PUCES NORTAISES » Nort-sur-Erdre, 16 juillet 2023, Nort-sur-Erdre . VIDE GRENIER « LES PUCES NORTAISES » Le Plan d’Eau Rue des Ecoles Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique Rue des Ecoles Le Plan d’Eau

2023-07-16 – 2023-07-16

Rue des Ecoles Le Plan d’Eau

Nort-sur-Erdre

Loire-Atlantique EUR Vide grenier annuel sur les pelouses du plan d’Eau organisé par le groupe celtique – S’inscrire au préalable pour les exposants Grand vide grenier au plan d’eau gceltiquenort@yahoo.fr +33 2 51 12 60 74 http://www.resapuces.fr/organizers/1114/events/1540/reservations/new Rue des Ecoles Le Plan d’Eau Nort-sur-Erdre

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nort-sur-Erdre Autres Lieu Nort-sur-Erdre Adresse Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique Rue des Ecoles Le Plan d'Eau Ville Nort-sur-Erdre lieuville Rue des Ecoles Le Plan d'Eau Nort-sur-Erdre Departement Loire-Atlantique

VIDE GRENIER « LES PUCES NORTAISES » Nort-sur-Erdre 2023-07-16 was last modified: by VIDE GRENIER « LES PUCES NORTAISES » Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre 16 juillet 2023 Le Plan d'Eau Rue des Ecoles Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique Loire-Atlantique Nort-sur-Erdre

Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique