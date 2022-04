VIDE GRENIER LE TALLUD Le Tallud Le Tallud Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Le Tallud

VIDE GRENIER LE TALLUD Le Tallud, 15 mai 2022, Le Tallud. VIDE GRENIER LE TALLUD LA VERNIÈRE Avenue de la Vernière Le Tallud

2022-05-15 – 2022-05-15 LA VERNIÈRE Avenue de la Vernière

Le Tallud Deux-Sèvres Le Tallud EUR 2 L’Eveil Foot Le Tallud organise son vide grenier ! – Exposition Accropatch à la salle socio-culturelle

LA VERNIÈRE Avenue de la Vernière Le Tallud

